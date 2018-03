TJ mineiro suspende licitação de comunicação de Minas

Licitação de comunicação de Minas foi suspensa, ontem, por liminar do TJ mineiro – o que impede qualquer medida antes do julgamento de mérito do recurso.

O governo desclassificou a CDN, que ofertou preço R$ 4 milhões inferior ao da primeira colocada, alegando “inexequibilidade da proposta”. A CDN prestou serviço de assessoria de imprensa a MG de 2012 a fevereiro de 2018.

