TJ mantém a mata em pé

Defensores da mata atlântica comemoram: foi cancelada, por acordão do TJ paulista, a criação do Mosaico de Unidades de Conservação – um projeto da Assembleia que propunha desmembrar todas as áreas da mata atlântica povoadas e transformá-las em “reservas de desenvolvimento sustentável”.

Ou seja: quem invadiu áreas proibidas ficaria autorizado a continuar por lá. Como destaca o acordão, a mudança “só serviria para facilitar intervenções indevidas e acabar com o que resta da mata atlântica”. É o que aconteceria, por exemplo, com a Estação Ecológica Jureia-Itatins.

Com a decisão, a SOS Mata Atlântica pediu audiência para Xico Graziano. Quer debater novo projeto para a estação, criação de critérios mínimos para alterações e uma ampla discussão de projetos desse gênero enviados à Assembleia.