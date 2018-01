Jorge Takla acaba de dar o start no processo seletivo para os profissionais interessados em participar do musical O Rei e Eu. Com estreia em fevereiro, no Teatro Alfa.

Vai ter representante brasileiro na publicação do Museu do Design de Londres, que elege os 50 sapatos que mudaram o mundo. Os modelos assinados por Vivienne Westwood e Zaha Hadid, para a Melissa.

Mariana Ximenes volta à telinha em meados do ano que vem. No papel de vilã, em Passione, de Silvio de Abreu, que vem depois de Viver a Vida.

Recém-chegado de Ibiza, o DJ João Neto anima hoje festão em Trancoso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tom Zé aceitou o convite e vai dar uma de professor, na Casa do Saber. Participa, com Zé Miguel Wisnik e Antonio Cícero, do curso sobre música brasileira, Palavra (En)cantada. Em novembro.

Lygia Fagundes Telles, Mario Prata, Santiago Nazarian e o português José Luís Peixoto já deram a palavra. Participam, em novembro da Balada Literária.

A pré-estreia de Coco Avant Chanel acontece dia 27, no Cidade Jardim. Só para convidados, a exibição começa na loja da grife e, em seguida, vai para a Sala Première.

O livro de memórias de John Neschling já tem data de lançamento: 9 de novembro, em SP.

Além de ganhar ontem o Nobel da Paz, Obama foi agraciado com a medalha Leonel Brizola. Atribuída pela Câmara de… São Gonçalo.