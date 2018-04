Na frente: Isay Weinfeld, Karim Rashid, Lorenzo Merlino, Ana Petta e mais…

Ana Petta, mulher do ministro Orlando Silva, tem sido vista com frequência na Corregedoria da Polícia Civil. É que a atriz faz laboratório para a segunda temporada da série, da FOX, 9mm.

Isay Weinfeld acaba de ganhar o Red Dot Best of the Best pelos projetos das Livrarias da Vila da Lorena e do Cidade Jardim e pela loja da Havaianas.

Karim Rashid aterrissa na cidade dia 3 de agosto. Para palestra na Escola São Paulo.

Lorenzo Merlino faz desfile hoje no Hotel Tivoli.

Os aliados de Antonio Palocci viraram o jogo na Câmara de Ribeirão Preto. O pedido de homenagem ao caseiro Francenildo, inicialmente aceito, acabou rejeitado por 12 votos a 5 – e arquivado.

Amigos de Franco Montoro se reencontram amanhã, no Mosteiro São Bento. Na missa de 10 anos de morte do ex-governador.

O Instituto Moreira Salles e o Museu Lasar Segall abrem, em parceria, duas novas exposições dia 25: Olhar direto: fotografias de Paul Strand e Lasar Segall no Instituto Moreira Salles.

Cena inusitada no restaurante Barbacoa. Desconfiada turista japonesa usava guardanapo de papel como máscara cirúrgica. Seria medo do lombinho?

Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.

