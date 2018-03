Marcelo Silva, o ex de Susana Vieira, não vai mais aparecer na capa da G Magazine. “Procuramos ele há um ano, quando ainda estava com a Susana, e a resposta foi não. Agora a gente não quer. Pelo menos por enquanto”, conta Klifty Pugini, diretor de casting da publicação.



Lixo flutuando nas águas do oceano Pacífico. Essa foi paisagem constante durante as mais de oito mil milhas navegadas pelos velejadores Beto Pandiani e Igor Bely. A dupla, que partiu do Chile há 71 dias, acaba de ancorar na Austrália.



Ivaldo Bertazzo ministra workshop para 300 educadores, hoje, no TUCA.



Deonísio da Silva teve seu e Avante, Soldados: Para Trás traduzido para o italiano. A tradução é de Giovanni Ricciardi, da Universidade de Nápoles. Como já tinha ocorrido em Cuba, em 1992, e em Portugal, em 2005, o romance é apresentado pelo Nobel José Saramago.



O tradicional baile de gala da Câmara Britânica de Comércio está marcado para hoje. No Espaço Trivento.



Milú Vilela comemora. Em 18 dias, a mostra de Frans Krajcberg, no MAM, já recebeu cerca de 33 mil visitantes.



Em tempos de crise, Anderson Sá, vocalista do AfroReggae, que receberia, dia 11, em Washington, o Common Folk Awards, vai agradecer o prêmio via DVD. Gravado por aqui mesmo.



Na terça, George Bush anunciou mais um pacote de US$ 820 bilhões para a economia americana. Ontem, a União Européia liberou outros 200 bilhões (US$ 259 bilhões) para arrumar as coisas por lá. No mundo rico das contas públicas, a alavancagem está estatizada.

