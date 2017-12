Tique e taque

Romain Gauthier desembarca este mês em São Paulo. Vem participar de um salão de relógios e se encontrar com pequeno grupo de colecionadores brasileiros – ao qual o relojoeiro suíço apresentará o Logical Secret, que marca a entrada de sua grife homônima no seleto clube dos criadores de “metiers d’arts”. O novo modelo celebra a arte da sertissage (cravejar uma peça com diamantes). “Cada relógio será totalmente personalizado”, explica. “E o cliente poderá escolher diversas pedras preciosas.” Na parte interior, uma foto da família ou a imagem de uma pintura também poderá ser inserida. “Esse é o grande segredo do relógio, só revelado para os escolhidos de seu proprietário”, completa Romain, com o sorriso de quem sabe reconhecer uma exclusividade.

