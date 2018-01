O bairro dos Jardins vai passar por duas grandes revitalizações: a primeira começa em novembro, pegando carona na decoração de Natal, e termina em 2014. A segunda, maior, está prevista para 2017.

Segundo Rosângela Lyra, presidente da associação de lojistas da região, na primeira etapa, a Oscar Freire terá calçadas e mobiliário urbano reformados. Também ganhará escultura em formato de “O”, alusão à famosa rua: “Vai ser um ponto de referência turístico. Muita gente de fora tira fotos embaixo da placa”.

A segunda etapa consiste na construção de um calçadão entre as ruas Bela Cintra e Consolação. Desenhada pelo escritório britânico Norman Foster, a chamada Praça Oscar Freire terá restaurantes, lojas e um hotel internacional seis estrelas.

As mudanças coincidem com uma transformação natural da região: “A Oscar Freire está deixando de ser uma rua de consumo de luxo – as marcas estão migrando para os shoppings – e passando a ser um espaço de lifestyle, com lojas-conceito”, afirma Rosângela.