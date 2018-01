O Capital Inicial vai trazer o clima das ruas de NY na estreia da turnê de seu novo álbum, no Citybank Hall em São Paulo, amanhã.

O cenário, assinado por Zé Carratu terá desenhos e objetos – alguns trazidos de um ferro velho norte americano – que retratam as vielas do Brooklyn. O show, com ingressos esgotados com mais de uma semana de antecedência, será intimista com a plateia sentada, fato raro nas apresentações da banda.