Tipo na sua casa

Depois de 10 anos atendendo apenas com hora marcada em seu atelier em SP, Lethicia Bronstein decidiu abrir sua primeira loja. Com inauguração marcada para o fim do mês, o espaço ficará no coração do Itaim Bibi, mas sem perder o “ar de casa” – desejo da estilista.

“Não gosto que as pessoas se sintam acuadas. Para mim sempre foi importante que as clientes vivam uma experiência, não apenas comprem uma roupa”, afirma. Depois de muitos pedidos, a xodó das famosas sentiu a necessidade de crescer seu canto, que agora ficará dividido em três andares: festas, noivas, e um apenas para produção. Ali também a moça pretende expor seus vestidos mais icônicos e lançar uma coleção com peças pronta entrega.