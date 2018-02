Benicio Del Toro já é praticamente um paulistano.

Depois de visitar o MST, em Guararema, jantou em um bar no Itaim com Selton Mello e Fernando Morais. Depois, partiu para uma noitada na Disco, mas, ao que parece, não ficou satisfeito. O ator – que veio participar de comício com Lula e Dilma- ainda está curioso para conhecer mais da vida noturna de SP.