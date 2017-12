Robert Storr, ex-MoMA e Bienal de Veneza, foi o responsável pela curadoria da exposição Os Muitos e o Um – montada com obras do acervo de Andrea e José Olympio Pereira – que abre, amanhã, no Instituto Tomie Ohtake.

Também artista plástico, Storr fez ampla pesquisa sobre os vários momentos da arte brasileira, chegando à conclusão de que “em nenhum lugar das Américas há maior efervescência artística de todos os tipos que no Brasil”.