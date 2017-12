Tipo importação

Todos sabem que a seleção do Paraguai não está na Copa. Entretanto, o país está vencendo outra competição no Brasil. Nos últimos anos, a entrada ilegal de cigarros paraguaios cresceu tanto que chega a 30% do consumo nacional, segundo dados do governo brasileiro.

Em estados como o Paraná, os paraguaios vencem de goleada – com quase 60% de participação do mercado.

Importação 2

O setor formal calcula que 160 mil pequenos produtores de fumo e suas famílias são atingidos pelos cigarros made in Paraguai, bem como a rede de 400 mil varejistas.

A estimativa é que o Brasil tenha deixado de arrecadar cerca de R$ 10 bilhões no período de 2012 a 2014 em razão do contrabando.