Decidido. No Brasil, a The School of Life, de Alain de Botton, ficará na sede da Editora Amarello, na rua Líbero Badaró. A ideia foi procurar uma casa acolhedora – nos moldes da sede, em Londres. Outro critério? Que fosse em área central e não em bairro elitizado.

David Baker, fundador da Wired, será o primeiro a dar aulas. Botton deve vir ao longo do ano.