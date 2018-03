Amartya Sen– que abre o Fronteiras do Pensamento, dia 23, na Sala SP – terá agenda intensa. Aproveita ida a Porto Alegre para almoçar com Tarso Genro. E, no Rio, vê Wanda Engel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.