Alain de Botton desembarca no Brasil em novembro. Vem participar do Fronteiras do Pensamento. O filósofo suíço, radicado em Londres, perguntou à coluna sobre Porto Alegre e a arquitetura brasileira. Quer abrir filial de sua School of Life em solo tupiniquim.

