Tipo exportação

Teve mão de brasileiro na produção executiva e no financiamento do filme O Regresso. O gaúcho Marcos Tellechea (foto), neto do fundador do Grupo Ipiranga, por meio da empresa Empyre Media Capital, é o terceiro de uma lista de quatro produtores do longa, que custou US$ 135 milhões.

Por meio de seu sócio em Londres, Joshua Skurla, Tellechea recebeu o roteiro do filme. “Li aquelas 90 páginas e vi que em 70 delas o personagem estava gemendo”, diverte-se.

Do que deduziu que a empreitada seria muito boa ou um tiro n’água.

O brasileiro não revela quanto investiu mas avisa que o retorno esta muitíssimo bom. A Empyre já produziu filmes como Dose Dupla, com Denzel Washington, e O Grande Herói, com Mark Wahlberg.