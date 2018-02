Tipo exportação

Reflexos, foto de 1949, do brasileiro Gaspar Gasparian – que fez parte do Foto Cineclube Bandeirante – foi selecionada para participar do ACQUA, projeto de Giorgio Armani dentro da Paris Photo.

A foto estará exposta no Grand Palais entre 12 e 15 de novembro.

Exportação 2

O diretor carioca André Heller-Lopes está de partida para Londres, onde vai dar aulas de interpretação no Covent Garden, para cantores de ópera do mundo inteiro.

Despede-se hoje, regendo Lucia di Lammermoor, em BH.