Com balança comercial estagnada, uma boa notícia para os exportadores de couro: saiu no Diário Oficial a regulamentação de práticas ambientais, sociais e econômicas do setor.

O texto, do Instituto Nacional de Metrologia, impõe novos padrões de sustentabilidade – e normas para adequar a área às exigências de mercados externos, que rejeitam matéria-prima suspeita e más condições de trabalho.