Dezesseis obras do fotógrafo João Paulo Farkas passam a integrar o acervo da Maison Européenne de la Photographie, em Paris, no segundo semestre. Feitas entre 1986 e 1993, estarão na mostra Amazônia Ocupada, que abre em julho no Sesc Bom Retiro.

