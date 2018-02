A série A Vida Fora dos Campos– produzida pela Los Bragas –, que acompanhou o dia a dia de Neymar, será detalhada no SXSW, em março, em Austin, Texas. Alice Braga, ao lado dos sócios Rita e Felipe Braga, mais Rodrigo Abdalla, do YouTube, contará sobre o processo do projeto.

