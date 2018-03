Ian SBF e Fábio Porchat, sócios do Porta dos Fundos, estão em Los Angeles. Participam do VidCon – evento do Google que reúne os maiores “youtubers” do mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.