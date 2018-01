A França quer aprender com o Brasil. A convite do Centro Nacional do Livro Francês, Galeno Amorim, da Biblioteca Nacional, vai a Paris reunir-se com dirigentes do Ministério da Cultura e de entidades de escritores, editores e bibliotecas do país.

Além da política de internacionalização do livro e da literatura brasileira, apresentará o programa de bolsas de tradução – que, desde outubro, já atraiu cinco grandes editoras francesas.

Tipo exportação 2

Lucia Nader, da Conectas, embarca para a Geórgia, onde terá reuniões com ONGs de direitos humanos.

A ideia é ajudar organizações do leste europeu a melhorar sua comunicação com a ONU.