Barbara Berlusconi está encantada com os artistas brasileiros. A filha do premiê italiano – dona da galeria Cardi Black Box, em Milão – visitou, em julho, a galeria carioca Laura Marsiaj. No encontro, esboçou interesse em trabalhar com obras de Daniel Murgel e Kilian Glasner.

