Não é só de cultura de massa que vive Diego, o Alemão do Big Brother. Com uma câmera na mão, ele foi visto no Burning Man, festival anual de contracultura que reúne diversas tribos, em Nevada, EUA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.