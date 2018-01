A Tailândia vai entrar no samba. Começa hoje em Bangcoc o Samba Brasil, com direito, antes do batuque, a palestra de Ricardo Cravo Albim. Levado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, com apoio do embaixador Edgard Telles Ribeiro.

