Tipo exportação

E não é que o arquiteto Decio Tozzi emplacou quatro obras no acervo permanente do Museu Nacional de Arte Moderna, no Centro Georges Pompidou, em Paris?

São elas: escola em Santos, casa e capela na Fazenda Veneza e o Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

