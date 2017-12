Tipo Europa

Paulo Vicelli, diretor de Relações Institucionais da Pinacoteca, armou parceria com o Metrô de São Paulo. Com o objetivo de chamar a atenção dos transeuntes, reproduções de obras-primas da coleção do museu foram instaladas por toda a Estação da Luz – para enfeitar o dia a dia dos passageiros. Os quadros escolhidos, como os da foto, fazem parte da exposição Arte no Brasil: uma História do Modernismo. Já os originais podem ser admirados no prédio da Estação Pinacoteca, que fica ao lado da Sala São Paulo/Estação Júlio Prestes.

