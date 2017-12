Doze designers brasileiros aceitaram convite para reinterpretar a clássica sapatilha da Repetto, marcando os 60 anos da marca.

Entre os criadores estão Rodrigo Ohtake, Patrícia Viera, Vic Meirelles, Cecília Prado e outros. O resultado será uma mostra que abre no dia 1.º, no Museu de Belas Artes. As sapatilhas serão leiloadas e o valor obtido será doado à Cia. Cisne Negro.

Tipo bailarina 2

Além das versões brazucas, sapatilhas customizadas por ninguém menos que Brigitte Bardot, Jean-Paul Gaultier, Carla Bruni e Catherine Deneuve também farão parte da mostra.