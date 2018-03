A edição de agosto da revista Forbes Brasil trará a lista dos 124 bilionários locais. Cujo patrimônio somado bate os R$ 544 bilhões, pouco mais que 12% do PIB.

Curiosidade: 80 bilionários nasceram no sudeste do País (45 de SP, 20 do RJ e 15 de MG). E a região Norte não tem representante.

Primeiros da lista? Jorge Paulo Lemann, Joseph Safra e Antônio Ermírio de Moraes & família.