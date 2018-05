O movimento “Fica Andrés” foi retomado no Corinthians. Os principais líderes da situação e da oposição se reuniram, semana passada, para discutir a manutenção de Andrés Sanchez no comando clube, em eleição prevista para dezembro. Atualmente, o estatuto do Timão não permite reeleição.

O grupo quer a permanência de Sanchez por mais três anos, até a entrega do Itaquerão. Paulo Garcia, candidato da oposição nas duas últimas eleições, apoia a ideia.