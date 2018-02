A venda do complexo imobiliário Rochaverá Corporate Towers foi sacramentada esta semana para um grupo coreano. Valor total? R$ 860 milhões.

O fundo inglês Autonomy, ex-dono, é só sorrisos. Acertou preço no começo do ano e, como o pagamento saiu agora, ganhou R$ 50 milhões na variação do dólar.