Com o filme de Lady Di vindo por aí, a Editora Best Seller reeditou biografia lançada na época de sua morte. Escrita por Andrew Morton, Diana – sua Verdadeira História aborda, entre outros, a relação da princesa com a família real e sua luta contra a bulimia.

