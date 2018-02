Time reforçado

O MP de São Paulo reforçou o Gaeco da capital com Márcio Friggi, promotor do caso Celso Daniel. “Mas continuará atuando em seus processos, além de me ajudar”, explica Márcio Rosa, procurador-geral de Justiça do Estado.

Assim que receber o depoimento de Marcos Valério à Procuradoria-Geral da República, Rosa o repassará aos responsáveis pela apuração da morte do prefeito de Santo André.

Que poderão abrir nova investigação ou usá-lo na ação penal já em curso.