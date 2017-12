Confraria feminina… do vinho

De olho no interesse crescente das mulheres por vinhos, Ana Cristina Bernardes e Cristina Cataldi Pedrosa, amigas de longa data, criaram o clube “O Vinho & Elas”. Trata-se de uma confraria feminina que se reúne, duas vezes por mês, para uma degustação de vinhos, sempre acompanhada de algum evento e bate-papo.

O clube – que hoje tem 200 mulheres – conta com a orientação de enólogos e parceria com restaurantes, importadoras e galerias de arte. “Além de experimentar os vinhos, temos uma preocupação de proporcionar uma boa experiência para as sócias que, muitas vezes, buscam muito mais do que uma orientação sobre harmonização ou tipo de uva”, explica Ana Cristina.