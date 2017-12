Tim Burton, extasiado, vê tudo como inspiração

No segundo dia de Sapucaí, Tim Burton ficou embasbacado com as escolas de samba no camarote da Boa. O cineasta americano reclamou do excesso de assédio, coisa que não havia acontecido durante o dia, quando foi ao Cristo Redentor e à Urca. Mesmo assim, Burton filmou sem parar cada uma das escolas que viu – e disse que aquilo tudo era “uma das coisas mais lindas” que já tinha visto. Perguntou a assessores o significado dos enredos, quis entender as alegorias e garantiu: ia usar tudo como “inspiração”.

Apresentado a Dona Ivone Lara, ficou emocionado, ajoelhou-se para cumprimentá-la e fez questão de tirar foto ao lado da grande dama do carnaval carioca. Sua roupa chamou a atenção: apesar do calor na Sapucaí, trajava calça e camisa de manga comprida por cima da camiseta do camarote – levando os fãs a dizerem que ele devia estar “com medo de pegar zika”.

No camarote Folia Tropical aconteceu um “esquenta” para a Mangueira. Em um espaço exclusivo, Paula Lavigne e Caetano Veloso – acompanhado dos filhos Tom e Moreno – assistiam e elogiavam o trabalho de Paulo Barros na Portela, enquanto se preparavam para entrar na avenida pela escola, que iria homenagear Maria Bethânia. E Felipe Veloso, stylist de longa data da família, arrumou Tom e Caetano em um terno branco de linho para subir ao carro da Abelha Rainha. Paula foi com o uniforme da diretoria e Moreno saiu em uma outra ala, com a mulher.

Também estavam por lá amigos da cantora, como Regina Casé e Renata Sorrah. “Estou emocionada por ser Bethânia, por ser Mangueira, ser Carnaval. É a primeira vez que desfilo em uma escola de samba”, disse Renata. E quem também estreou na avenida foi Cauã Reymond. “Vou sair no abre-alas. Sou superfã da Bethânia”, confessou o ator. Completavam a turma Bárbara Paz e a cantora Ana Carolina. Todos foram juntos até a concentração, uma hora antes de o desfile começar. / MARILIA NEUSTEIN