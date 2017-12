Tijolo por tijolo

A Odebrecht costura acordo de leniência na CGU. E ele pode incluir colaboração diferenciada – não é delação premiada – de Marcelo Odebrecht, além de Marcio Faria e Rogério Araujo – todos presos há 9 meses em Curitiba.

A informação é de quem conversou esta semana com Emílio Odebrecht. Esse mesmo interlocutor registrou também o raciocínio do empresário sobre a situação do País: Emílio não acredita em outra saída para a atual crise que não a de mudança real do modelo político vigente.

Seria dentro deste contexto, de uma readequação mais ampla, que a colaboração estaria em curso. Os depoimentos não abordariam somente questões tópicas do processo de corrupção mas o modus operandi do sistema.

O presidente do conselho do Grupo Odebrecht entende que a Lava Jato teve um papel importantíssimo no seu início. Mas defende, segundo o mesmo interlocutor, que a persistência e continuidade do processo estaria destruindo tudo o que foi construído.

Reconhece que foram aplicadas ações corretivas – mas teria destacado que não há ainda, no horizonte, sinais de mudanças concretas.