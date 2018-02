A festa que reuniu Dilma e os artistas e autores no Planalto, anteontem, não acabou com o show de Caetano. Passava da meia-noite e Juca Ferreira ainda fazia o meio de campo entre cerca de 90 convidados que resistiam, no Salão Oeste, a poder de salgadinhos e vinho branco.

Tietagem 2

Bem antes disso, terminada a entrega de medalhas, a presidente foi cumprimentar Caetano. “É difícil falar com pessoas que a gente admira tanto quanto eu lhe admiro”, disse a anfitriã ao cantor.

Simpático, ele ponderou: “Mas a senhora é presidente da República”. “Ah, mas isso não interfere não…”, reagiu Dilma no ato.