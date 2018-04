Por WhatsApp, Thor recebe orientações de Eike

A pessoa que está definindo, em última instância, as estratégias para enfrentar o pedido de prisão preventiva expedido contra Eike Batista é, segundo fonte próxima do caso, seu filho Thor.

Devidamente orientado pelo pai no WhatsApp.

Who?

Quem é o ex-policial federal carioca Fernando Martins – advogado que está atendendo a Eike neste momento? Desconhecido no meio jurídico, no seu cartão de apresentação se lê: consultor empresarial e ambientalista.

Who 2

Gente ligada a Eike procura convencer o empresário a contratar especialista para impetrar, de imediato, um habeas corpus.

Todo ouvidos

Eliezer Batista acompanha de perto o que está acontecendo com seu filho Eike. Não teve sucesso a tentativa de esconder o pedido de prisão preventiva de quem foi um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil no século passado, amplamente reconhecido pelo seu importante trabalho na Vale.

Por que o cuidado? Eliezer, 82 anos, está doente.