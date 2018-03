Para decidir se aceita dirigir a Bienal, Andrea Matarazzo tem-se aconselhado com duas pessoas: Julio Landmann, membro do conselho do evento, cujo pai, Oscar, foi principal conselheiro de Ciccillo Matarazzo.

E com o presidente do conselho, Miguel Pereira.

