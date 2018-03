Apesar de Dilma só pensar naquilo – como salvar a indústria brasileira do desastre –, o pacote econômico foi considerado, por gregos, troianos e jamaicanos, pra lá de medíocre. “Faltaram criatividade e ousadia”, atesta, por exemplo, Roberto Giannetti da Fonseca. Vale lembrar aqui que foi com uma ação arriscada, a criação da URV, que o Brasil saiu do histórico processo inflacionário.

Quem apostaria que a transformação de CR$ 2.750,00 em R$ 1,00 poderia dar certo?

Think tank 2

Por falar em criatividade, bem escreveu Nizan Guanaes, anteontem, na Folha de S. Paulo. Evocando soluções não ortodoxas para a capital paulista, defendeu trazer para debate algo novo: mesmo que seja, a princípio, uma besteira. “Falar bobagem é o primeiro passo para chegar a coisas diferentes e revolucionárias”.