Thereza Collor comenta novo impeachment

“Quase um quarto de século depois e a classe política continua fazendo leilões e priorizando seus interesses pessoais. Ninguém olha a Nação”.

Com essa frase Thereza Collor resumiu, no domingo, seu sentimento em relação à votação na Câmara, que acompanhou atentamente em casa de amigos. “Dilma cai por falta de projeto para o País. Collor também não tinha”, compara a musa do impeachment de Fernando Collor.

Qual a grande diferença? ” Eu não tinha maturidade e o País tampouco. Estamos mais amadurecidos, mas também mais amargurados”.

Como vê o novo governo que poderá vir? “Se Temer for empossado, espero que ele supere a tradicional visão personalista de nossos presidentes e declare que não é candidato à eleição de 2018. E que também é contra a reeleição. Assim terá chance de promover alguns avanços”.