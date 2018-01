A ópera Nabucco, de Verdi, será a primeira do ano montada no Theatro Municipal. A previsão de estreia do espetáculo – sem nenhuma estrela internacional – é para o fim de setembro.

