Roberto Minczuk arrancou risdas da plateia do Municipal, sábado, ao fazer uma “selfie com a Orquestra Sinfônica, durante o “bis” – que até então não era prática da casa.

A Secretaria Municipal de Cultura anunciou que partir de agora, os espetáculos do teatro vão ter a repetição final em suas apresentações de dança e música para que a plateia possa fotografar e filmar o espetáculo e compartilhar nas redes sociais com as hasthags #BisNoMunicipal #EuNoMunicipal