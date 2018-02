A Orquestra Sinfônica Brasileira está em busca de novos músicos para seu corpo orquestral – e abriu disputada vaga para o cargo de regente assistente. Além do currículo, a avaliação incluirá análise de vídeo com a atuação do candidato, em etapa anterior às audições.

Hoje com 74 músicos, a OSB espera atingir 95 até 2016.