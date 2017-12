A trilha de Binho Feffer na noite do Oscar

O menos conhecido dos irmãos Feffer, controladores do Grupo Suzano, Ruben é o responsável pela trilha sonora da animação brasileira O Menino e o Mundo – animação que concorre ao Oscar esta noite.

Ansioso por saber o resultado, em Los Angeles, Binho – como é conhecido – brinda sua opção pela música. “Estou feliz pela escolha que fiz”, conta. Até 1998 trabalhava no Grupo com os irmãos David e Daniel. Caçula da família, saiu para se dedicar a compor. “Está no sangue, meu pai Max tocava violino”, lembra. E, em 2001, uniu seu lado artístico ao empresarial e fundou a produtora Ultrassom Music para, em 2004, criar a distribuidora de filmes Elo Company.

Em 2013, bingo. Ganhou o Prêmio de Melhor Trilha no Los Angeles Brazilian Film Festival. Pela composição e produção da trilha sonora do longa metragem Angie.