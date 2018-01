The Oscar goes to…

Maio é o mês das noivas. Para celebrar, o casal Sergio MorissoneFernanda Suplicy– que criou a plataforma online e revistaYes Wedding– realiza, desde 2011, o Wedding Awards, prêmio que homenageia os melhores casamentos do ano, avaliados por jurados do quilate de Costanza Pascolato. “A intenção é reconhecer a felicidade dos noivos e dar crédito aos profissionais por trás da festa”, explica Fernanda. “Nosso prêmio ficou conhecido como o Oscar dos casamentos”. Este ano, o evento acontece terça, no Shopping Iguatemi. Além do troféu, os noivos vencedores ganharão estadas em hotéis pelo mundo.

