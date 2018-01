Ali, the greatest, para leitores

A Companhia das Letras disponibilizou, em seu blog, trechos dos dois livros que tem publicados sobre Muhammad Ali, falecido na última sexta-feira.

Um deles é A Luta, escrito por Norman Mailer — que acompanha a viagem do pugilista ao Zaire para a chamada “luta do século” contra Joe Frazier, nos anos 70.

O outro, O Rei do Mundo, é de David Remnick – editor da New Yorker – e relata a primeira fase da carreira do lutador (mostrado, na foto abaixo, ao ganhar a medalha de ouro na Olimpíada de Roma, em 1960).

Ambos saíram pelo coleção de jornalismo literário da editora.