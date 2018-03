Para conseguir aprovação de seu auxílio-moradia, o ministro Guilherme Afif teve que apresentar 12 certidões negativas atestando que ele não é dono de qualquer imóvel em Brasília.

Via crúcis feita, o ministro conversou com Dilma e, anteontem, a exigência foi eliminada por meio do projeto Bem Mais Simples– que visa descomplicar a vida dos brasileiros.