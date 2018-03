Luiz Trabuco saiu da reunião de ontem à tarde com Guido Mantega acreditando que o governo “tem todas as condições e instrumentos para lidar com as questões de momento, que são passageiras”.

Algum destaque? “Senti que a equipe econômica e o Banco Central têm harmonia com o governo em um fundamento básico: o câmbio é flutuante e assim será.”

Ou seja, segundo Trabuco, não é preciso inventar nada, e o mercado sabe disso.

Tête-à-tête 2

O presidente do Bradesco, por sua vez, levou notícias positivas ao ministro. “Estamos recebendo inúmeras consultas de interessados nos projetos de concessão de infraestrutura.”