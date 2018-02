André Heller-Lopes se reuniu, esta semana, com Roger Waters, ex-líder do Pink Floyd, na cobertura do músico, em NY. Para acertar detalhes de sua versão da ópera Ça Ira. “Ele amou os figurinos da Rosa Magalhães e os cenários do Renato Theobaldo”, disse o diretor à coluna.

Estreia? Em maio, no Teatro Municipal de São Paulo.